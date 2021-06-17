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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Донеччині від нещасних випадків постраждало двоє хлопчиків, один із них загинув

На Донеччині від нещасних випадків постраждало двоє хлопчиків, один із них загинув

За минулу добу в Донецькій області сталося два нещасні випадки з дітьми.

Однорічна дитина отримала серйозні травми, а 15-річного хлопчика врятувати не вдалося.

Смертельний інцидент з підлітком стався у Покровську. Хлопчик разом з молодшими братом і сестрою, а також іншими дітьми пішов купатися на місцевий ставок.

Коли підліток почав тонути, відпочивальники кинулися на допомогу, однак він помер до приїзду швидкої.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 з поміткою “нещасний випадок” КК України.

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Другий інцидент стався у Новогродівці. Однорічний хлопчик перебував вдома з матір’ю, старшим братом і бабусею.

Коли його залишили в кімнаті одного, хлопчик самостійно заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку і випав з вікна.

На якому поверсі мешкає родина постраждалого малюка, не повідомляється. З численними травмами хлопчика госпіталізували.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України.

Під Києвом у вигрібну яму впали діти

Про те, що в селі Кийлів на Київщині в яму вуличного туалету впали двоє дітей, стало відомо 15 червня.

Внаслідок отриманих травм 4-річний хлопчик опинився в лікарні, його 10-річна сестричка загинула.

З’ясувалося, що спочатку у вигрібну яму провалився хлопчик: старша сестра намагалася його врятувати, однак також впала в яму.

За даними поліції, загибла дівчинка і її братик разом із родиною представників ромської національності приїхали на Київщину з Ужгорода і жили неподалік місця трагедії.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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