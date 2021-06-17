На Київщині група жінок, які представилися монахинями, ошукали 70-річну жінку із села Зелений Яр Обухівського району.

Шахрайки завітали до пенсіонерки та представилися служителями монастиря. Зловмисниці запевнили бабусю, що їй пороблено та запропонували допомогу за грошову винагороду.

Жінки ошукали стареньку на €5 тис. та $1 тис. (сумарно понад 191 тис. грн) після чого, зникли у невідомому напрямку.

Оперативники карного розшуку після проведення низки оперативно-розшукових заходів встановили особи шахрайок.

Однією з фігуранток виявилася 50-річна уродженка Сумщини, яка вже була судина за вчинення шахрайств та відбувала покарання з 2015 по 2018 рік у місцях позбавлення волі.

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Зловмисницю затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Шахрайство – КК України.

Санкція статті передбачає штраф від 3-4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Ошукала два десятки осіб

На початку червня в Обухові затримали аферистку з Луганщини, яка лише за три тижні обманом заволоділа цінними речами щонайменше двох десятків людей.

Жінка заходила до магазинів та аптек, де повідомляла продавцям, що найближчим часом відбудеться стрибок напруги, в результаті чого почорніють усі золоті прикраси та купюри.

Після цього аферистка чекала моменту, коли її жертва відвернеться і підміняла пакет з цінностями на порожній.