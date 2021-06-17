Не витримав пліток про зраду дружини: на Донеччині судитимуть чоловіка, який вбив сусіда

В одному із сіл Покровського району за вбивство судитимуть 31-річного чоловіка. На тлі ревнощів до дружини він зарізав свого сусіда.

Інцидент стався у селі Миколаївка ввечері 22 березня. Напередодні підсудний посварився з дружиною, оскільки дізнався про її ймовірні зради.

Не збираючися миритися з почутим, чоловік схопив ножа і вдерся до будинку суперника.

Після спроб з’ясувати стосунки він наніс чоловіку два ножові удари в живіт і один – в область серця.

Як підтвердила судмедекспертиза, від отриманих поранень сусід подружжя загинув на місці.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Найближчим часом суд розпочне перші слухання у справі.

За скоєне 31-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

У Покровську чоловіка засудили за знущання над матір’ю

На початку березня 43-річний мешканець Покровська отримав вирок за систематичні знущання над своїми хворими батьками.

Окрім словесних образ, чоловік часто піднімав руку на 67-річного батька та 62-річну матір та навіть погрожував вбивством.

Горе-син зізнався, що декілька разів бив шваброю матір, яка стояла у ходунках.

Рішенням суду чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України, та засудили до 1 року 8 місяців позбавлення волі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура