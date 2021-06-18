На Житомирщині у селі Ліщин неподалік від річки рибалка знайшов тіло молодого чоловіка із розбитою головою.

Поліцейські, які прибули на виклик, з’ясували, що загиблим є 28-річний Юрій, та зробили висновок, що хлопця вбили.

Речниця поліції Алла Ващенко розповідає, що на тілі були виявлені синці, забої, крововиливи, розсічення голови, а судово-медична експертиза встановила, що померлий мав переломи та ушкодження внутрішніх органів.

Напередодні Юрій гостював у матері в Ліщині і надвечір пішов на прогулянку із друзями.

Один із них пригадує, як бачив Юрія у місцевому барі близько 3.00 ночі. Той був у веселому настрої і напідпитку. Проте жодних конфліктів не вчиняв.

Тіло Юрія знайшли неподалік місцевого клубу, але староста Ліщинського старостинського округу зазначила, що в той день жодних заворушень у розважальному закладі не було.

Рідні ж загиблого переконані, що Юрія вбили в іншому місці, а потім віднесли на берег річки.

– Розглядається багато версій, але однозначно говорити про одну із них поки що зарано. Проведено огляд місця події, і характерних слідів, які б свідчили, що тілесні ушкодження чоловікові наносили саме в цьому місці, під час попереднього огляду зафіксовано не було, – розповідає Алла Ващенко.

Наразі слідчі вивчають відео із камер спостереження і чекають на висновки експертиз.

Також ретельно перевіряють одяг і речі загиблого, а ще – похвилинно відтворюють, де і з ким той спілкувався останньої ночі.

Особливо прискіпливо опитують товариша Юрія – Петра, хоча офіційних підозрюваних поки у справі немає.