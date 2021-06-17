17 червня у Києві обмежили роботу низки об’єктів через повідомлення про мінування. Анонімне джерело вказало на вибухівку на центральних станціях метро, на залізничних вокзалах та в аеропорту Бориспіль.

Спочатку “мінери” повідомили про вибухівку на Центральному та Південному залізничних вокзалах. Потім через перевірку закрили станції метро Хрещатик, Золоті ворота, Палац спорту та Університет. Після огляду експерти не виявили вибухівки у метрополітені.

Наступним об’єктом став літак в аеропорту Бориспіль. У прес-службі коментують, що повідомлення було неконкретизоване, тобто у який саме літак заклали бомбу – не вказали. Наразі затримок чи скасувань рейсів немає.

– Аеропорт працює у штатному режимі. Всі профілактичні роботи були проведені, які проводяться у нас щодня службою авіаційної безпеки.

Масове мінування у Києві – що кажуть у поліції

За даними поліції, повідомлення про мінування надійшли в анонімній формі з невідомого домену. Правоохоронці зафіксували події у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.

Після перевірки їм нададуть відповідну правову кваліфікацію.