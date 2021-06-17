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Вікторія Гірко |

Вибухівки не знайшли: Центральний та Південний вокзали відновили роботу

Вибухівки не знайшли: Центральний та Південний вокзали відновили роботу

У Києві тимчасово обмежили роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів через повідомлення про начебто його замінування.

Оновлено о 11.57. В Укрзалізниці повідомили, що Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі після перевірки повідомлення про мінування будівлі.

Оновлено о 11.05. Але Укрзалізниця запевнила, що потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Водночас пасажирів попросили зберігати спокій та з розумінням поставитися до незручностей, поки приміщення вокзалів перевіряють.

Відповідно до ст. 259 КК України, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи інших дій, що загрожують загибеллю людей, в Україні передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

Мінування Центрального та Південного вокзалів: вибухівки не знайшли

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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