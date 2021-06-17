В Іспанії оголосили вирок канібалу, який вбив та з’їв тіло своєї матері

В Іспанії чоловіка засудили до 15,5 років ув’язнення за вбивство та поїдання плоті своєї матері, а також осквернення трупу.

28-річного Альберто Санчеса Гомеса заарештували у 2019 році після того, як поліція виявила частини тіла біля будинку його матері – деякі були у пластикових контейнерах.

Суд відхилив аргументи Санчеса про те, що під час вбивства він переживав “психотичний епізод”, але присяжні йому не повірили.

Також в ухвалі суду йдеться, що Гомес має сплатити своєму брату компенсацію у розмірі €60 тис.

У лютому 2019 року поліція прибула до будинку Санчесів на сході Мадриду після того, як товариш Марії Соледад Гомес, якій було за 60 років, висловив занепокоєність щодо її зникнення.

У суді Санчес, якому тоді було 26 років, розповів, що задушив матір під час суперечки. Потім він розчленував і з’їв частини її тіла протягом наступних двох тижнів. Частину плоті матері від віддав своїй собаці.

Чоловіка охрестили канібалом Лас-Вентас через район Мадрида, в якому він проживав зі своєю матір’ю.