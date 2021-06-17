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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

В Івано-Франківську 8 підлітків потрапили до лікарні через витік невідомої речовини в гуртожитку

В Івано-Франківську 8 підлітків потрапили до лікарні через витік невідомої речовини в гуртожитку

В Івано-Франківську в ніч на 17 червня стався витік невідомої речовини в гуртожитку. У результаті вісім підлітків потрапили до лікарні.

Інцидент стався на вул. Коновальця, 142 в чотириповерховій будівлі гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, а також в чотирьох багатоповерхових житлових будинках на вул. Петлюри.

– У результаті події постраждали вісім підлітків (2004 та 2005 р.н.) з гуртожитку коледжу, яких госпіталізували в лікарню (три особи у важкому стані та п’ять в стані середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), – повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій .

Комунальники провели обстеження будинків та прилеглої території, але витоку природного газу не виявили.

Місцевий лабораторний центр провів заміри повітря, але небезпечних речовин також не виявив. 

Вранці 17 червня різкого запаху в повітрі невідомої речовини не відчувалося.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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