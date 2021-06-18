В місті Южне затримали 70-річного пенсіонера за підозрою у зґвалтуванні малолітніх хлопчиків.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції Одеської області Олег Бех.

За його словами, на початку червня до поліції Южного звернулася жінка, яка заявила про зґвалтування свого сина.

Також правоохоронці отримали ще дві заяви від різних жінок про те, що невідомий чоловік вчиняв сексуальне насильство щодо їхніх малолітніх синів.

За попередньою інформацією, найстаршому з постраждалих хлопчиків лише 10 років.

– У ході оперативно-слідчих заходів затримано чоловіка 1951 року народження. Підозрюваний, починаючи з 18-річного віку, був тричі судимий за аналогічні злочини. Наразі він дає свідчення, – зазначив Олег Бех.

Встановлено, що до виходу на пенсію підозрюваний працював охоронцем у місцевому Будинку культури.

Боячись викриття своїх злочинів, пов’язаних з педофілією, він використовував документи на інше ім’я.