Серед мотлоху і без їжі: в Мелітополі 8-річний хлопчик тиждень жив на вулиці

У Мелітополі Запорізької області знайшли 8-річного хлопчика, який майже тиждень жив на вулиці.

Дитину разом із двома дорослими, які представилися батьками хлопчика, виявили працівники служби у справах дітей.

Жодних документів на дитину чоловік і жінка надати не змогли.

– Дитину негайно доставлено до лікувального закладу для медичного огляду та необхідного лікування, – йдеться у повідомленні.

На світлинах помітно, що родина мешкала під відкритим небом поблизу лісопосадки. Умов, передбачених для виховання та захисту дитини, там не було.

Найближчим часом особи чоловіка і жінки буде встановлено. Якщо батьківство підтвердиться, соцслужби не виключають можливості позбавлення прав на 8-річного хлопчика.

Викрадення дитини на Житомирщині

Днями в Житомирській області засудили чоловіка, який викрав 5-річну дівчинку, затягнув її до лісу і зґвалтував.

Встановлено, що раніше судимий зловмисник товаришував з матір’ю дитини.

Того вечора чоловік прийшов до неї в гості з алкоголем, а коли застілля скінчилося, його попросили піти.

Не бажаючи закінчувати вечір, зловмисник з кулаками накинувся на 55-річну матір своєї подруги, а потім намагався її задушити.

Перебуваючи в сильному алкогольному сп’янінні, він проник до кімнати маленької дівчинки і виніс її з будинку на руках. Де тоді була мама дитини, з’ясувати не вдалося.