22-річна Аліна пішла із подружкою до японського ресторану у Харкові, а на ранок вони вдвох потрапили до лікарні у жахливому стані.

Дівчата замовили величезну порцію суші, адже у той час в ресторані проходила акція. Аліна розповідає, що на ранок її почало морозити та заклали вуха.

– Ну вже нас тоді щось збентежило, нам не сподобався, там рол з кальмаром був. Якийсь неприємний аромат. На ранок мені взагалі стало мега погано, у мене різко почало закладати вуха і у мене почалася тряска і дуже боліти живіт почав, – розповідає дівчина.

Отруїлися не тільки дві подруги. У Харкові люди почали масово потрапляти до лікарень із однаковими симптомами: нудотою, діареєю та болем у животі.

Менш, ніж за добу із отруєнням шпиталізували понад півсотні людей.

– Почали поступали з ентероколітами, дорослих 31-ша лікарня прийняла – 41 людину. Дві людини вже виписалися, дитяча лікарня прийняла 14 дітей на сьогодні. Всі діти ще знаходяться в лікарні, всім капають, роблять детоксикацію стан – середньої важкості, реанімаційних хворих немає, – розповідає заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Усі постраждалі їли в тому самому японському ресторані. Що вклало людей на лікарняні ліжка нині з’ясовують поліцейські, до розслідування залучили також медиків та лаборантів.

Правоохоронці перевіряють документацію, якість продуктів та стан здоров’я самих працівників закладу.

– Є декілька основних версій логічних. Це є порушення санітарних норм безпосередньо на кухні під час приготування страв та порушення санітарних норм щодо зберігання чи транспортування продуктів, – розповідає речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Після скандалу ресторан одразу зачинили. Представники клянуться, що всі продукти у них свіжі, а співробітники мають санітарні книжки.

– Ми перевіряємо продукти, у нас перевірені постачальники. Ми перевіряємо їх накладні, щоб все було легально, законно ввезено в Україну. У нас є регламент зберігання кожного продукту, – запевняє адміністративна директор мережі ресторанів Юлія Самойлова.

У закладі пообіцяли допомогти отруєним відвідувачам із лікуванням. Проте Аліка каже, що жодних пропозицій поки не отримала.