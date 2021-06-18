У тимчасово окупованому Луганську стався вибух на газопроводі. Від подачі газу відключили 20 житлових будинків і 21 комунально-побутовий об’єкт.

За інформацією Луганськгазу, вибух стався вночі 18 червня на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм, після чого виникло сильне загоряння.

Але станом на 6.30 вогонь вдалося погасити. Після цього фахівці почали ремонтно-відновлювальні роботи. Тому відновити подачу газу відключеним абонентам планують відразу після завершення робіт на об’єкті.

Інформації про постраждалих внаслідок вибуху в Луганську немає. Наразі на місці аварії працюють співробітники так званих правоохоронних органів, які повинні встановити причину вибуху.

Джерело: Луганськгаз