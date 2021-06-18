Застав дружину у ліжку з колишнім: на Хмельниччині чоловіка засудили за вбивство друга

У Старокостянтинові засудили чоловіка, який розправився з колишнім чоловіком своєї співмешканки.

Трагедія сталася навесні 2020 року в селі Митинці Красилівського району . Того дня усі троє розпивали спиртні напої в будинку нового співмешканця жінки.

Встановлено, що між чоловіками не було жодних суперечок, вони навіть товаришували.

Однак коли застілля затягнулося до ночі, господар ненадовго покинув гостей, ймовірно, вирушив за додатковою порцією алкоголю.

Повернувшись додому, він застав жінку в одному ліжку з колишнім. Недовго думаючи, ревнивець схопив кухонний ніж і всадив його чоловіку прямо в серце.

Один ножовий удар став смертельним, і медики, які приїхали на місце інциденту, не встигли врятувати чоловіка.

По завершенні судового розгляду справи господаря будинку засудили на дев’ять років.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Вбивство через ревнощі на Донеччині

Днями у Покровському районі до суду передали справу 31-річного чоловіка, який зарізав свого сусіда на тлі ревнощів до дружини.

Наприкінці березня між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік дізнався про ймовірні зради дружини.

Схопивши ножа, розлючений чоловік увірвався до будинку суперника, де наніс йому декілька смертельних ударів.

За скоєне 31-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура