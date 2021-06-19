Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом отруєння людей в одному із закладів громадського харчування Харкова.

Як повідомили в харківській обласній прокуратурі, провадження було розпочато за фактом ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм, які призвели до масового отруєння) КК України.

Винним загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів, арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі до трьох років.

Проведено огляди приміщень, де готувалася їжа, допити потерпілих та інші слідчі заходи.

Проводиться позапланова перевірка зразків продукції, яка була поставлена ​​в ресторан.

До трьох років в’язниці: що загрожує винуватцям масового отруєння в Харкові / 3 фотографии

Антисанітарія на Сумщині

За фактами перевірки Держспоживстандарту на Сумщині було виявлено поставки неякісних продуктів в місцеві освітні установи.

Виявлено значну кількість суттєвих порушень вимог законодавства в сфері безпеки їжі.

Крім того, ні на одній зі стадій поводження продукти не були захищені від забруднення.