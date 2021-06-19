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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Співпрацював з бойовиками “ДНР”: на Одещині затримали екс-військового

Тюрьма

Колишній військовослужбовець з Одеської області співпрацював з терористичною організацією “ДНР”.

Справу в його відношенні було направлено до суду співробітниками регіональної прокуратури.

– Чоловіка підозрюють у злочинах проти основ національної безпеки держави, – повідомили в прокуратурі Одеської області.

За даними правоохоронців, зловмисник займався проведенням розвідувально-підривними акціями на території Півдня України, а також збирав і передавав бойовикам “ДНР” інформацію щодо діяльності української армії.

Крім того, одесит, використовуючи старі контакти, домовився з колишніми підлеглими про отримання закритої інформації.

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В “ДНР” утримують в полоні вагітну жінку

14 травня бойовики “ДНР” звинуватили в шпигунстві жінку, яка перебувала на 10-му місяці вагітності.

Жінка намагалася перетнути неконтрольованої ділянку українсько-російського кордону, проте була знята з автобуса і затримана.

Уже понад місяць вона знаходиться в полоні терористів.

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