Співпрацював з бойовиками “ДНР”: на Одещині затримали екс-військового

Колишній військовослужбовець з Одеської області співпрацював з терористичною організацією “ДНР”.

Справу в його відношенні було направлено до суду співробітниками регіональної прокуратури.

– Чоловіка підозрюють у злочинах проти основ національної безпеки держави, – повідомили в прокуратурі Одеської області.

За даними правоохоронців, зловмисник займався проведенням розвідувально-підривними акціями на території Півдня України, а також збирав і передавав бойовикам “ДНР” інформацію щодо діяльності української армії.

Крім того, одесит, використовуючи старі контакти, домовився з колишніми підлеглими про отримання закритої інформації.

В “ДНР” утримують в полоні вагітну жінку

14 травня бойовики “ДНР” звинуватили в шпигунстві жінку, яка перебувала на 10-му місяці вагітності.

Жінка намагалася перетнути неконтрольованої ділянку українсько-російського кордону, проте була знята з автобуса і затримана.

Уже понад місяць вона знаходиться в полоні терористів.