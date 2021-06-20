У Москві наклав на себе руки син рок-музиканта Олександра Башлачова

У Москві наклав на себе руки син культового рок-музиканта Олександра Башлачова.

32-річний Єгор Башлачов викинувся з вікна. Тіло загиблого знайшла його бабуся, з якою він жив.

Відомо, що Єгор тривалий час страждав від психічних розладів і буквально напередодні вийшов з лікарні, де перебував кілька місяців.

За словами бабусі Єгора, перед тим, як скоїти самогубство, він поводив себе агресивно.

Його батько Олександр Башлачов (сценічне ім’я СашБаш) – поет і музикант, був культовою фігурою в історії радянського поетичного року. Він також наклав на себе руки 33 роки тому.

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У Рівному з гуртожитку випав студент

За два дні до цього інциденту в Рівному з гуртожитку випав 18-річний студент. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Мешканець гуртожитку переліз з вікна своєї кімнати на димовий комин та зачепився за металеві поручні та впав на асфальт приблизно з висоти третього поверху.

За попередньою інформацією, студент був немісцевим і не мав батьків.

Джерело: Baza