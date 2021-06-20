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Юлія Захарченко |

Вбивство 15-річної школярки у Нікополі: поліція затримала підлітка

Вбивство 15-річної школярки у Нікополі: поліція затримала підлітка

У Нікополі затримали 15-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві школярки. 15-річну дівчину шукали понад п’ять днів.

За попередніми даними поліції, 14 червня хлопець задушив дівчину на пустирі за покинутою будівлею у Нікополі, а потім втік з місця злочину.

Слідчі встановили, що дівчина була знайома правопорушником. Повідомлення про зникнення школярки надійшло до поліції від матері вбитої дівчини 15 червня.

Жінка розповіла, що її донька ввечері 14 червня пішла гуляти та не повернулася додому. Школярку шукали понад п’ять днів.

За цей час правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, а також обстежили покинуті будівлі та лісосмуги. Згодом тіло вбитої дівчини знайшли за будівлею у промисловій зоні Нікополя.

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Затриманому правопорушнику повідомили про підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає щонайбільше позбавлення волі терміном на 15 років або довічне ув’язнення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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