Визволили з пастки: в Нікополі співробітники ДСНС врятували дитину

У місті Нікополь Дніпропетровської області співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували дитину.

Інцидент стався в неділю, близько о пів на другу дня, повідомили в прес-службі відомства.

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Нога хлопчика застрягла між прутів в огорожі металевої драбини, яка вела на дах одного з супермаркетів міста.

Рятувальники за допомогою болгарки розрізали огорожу, після чого їм вдалося звільнити дитину.

Під Одесою дитина випала з вікна 9 поверху

У неділю, 20 червня, в одному з передмість Одеси чотирирічна дівчинка випала з балкона дев’ятого поверху житлового будинку.

Удар об землю замортизовували дерева, які росли неподалік від будинку.

Дівчинка була доставлена ​​в лікарню, вона знаходиться у важкому стані.