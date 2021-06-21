Жили в одному готелі: на Івано-Франківщині сталося масове отруєння

У Богородчанському районі Івано-Франківської області 10 людей було госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією.

Всі вони проживали на території одного готелю, повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Всіх потерпілих доставили в районну лікарню, їх стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

На території готелю, де імовірно отруїлися люди, проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Масове отруєння в харківській мережі ресторанів

Минулого тижня в результаті масового отруєння в одному з мережевих ресторанів Харкова було госпіталізовано щонайменше 78 осіб з діагнозом ентероколіт.

Частина пацієнтів вже виписана, проте більшість з них залишаються в лікувальних установах під наглядом медичних працівників.

Фахівці проводять санітарні та протиепідемічні заходи в закладах харчування.