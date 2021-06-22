Бив і погрожував: на Хмельниччині чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

У Хмельницькій області 45-річний чоловік серед білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку. Інцидент стався неподалік будинку постраждалої.

Дитина поверталася додому, а чоловік підстерігав її неподалік будинку. Зловмисник застосував до дівчинки фізичну силу, почав їй погрожувати, а потім зґвалтував. Про це згодом повідомила поліції мати постраждалої дівчинки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України (зґвалтування). Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Наразі поліцейські повідомили йому про підозру.

Відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

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