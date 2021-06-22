21 червня в одній із квартир Харкова знайшли живу змію. Сітчастий пітон не належав жодному з мешканців помешкання.

До поліції по допомого звернулася жінка, яка випадково побачила змію під своїм ліжком.

Водночас вона не змогла пояснити, як саме великий пітон опинився в її квартирі. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці спіймали змію та відвезли її до ветеринара, який підтвердив, що плазун абсолютно здоровий.

Для відповідного догляду його тимчасово помістили до місцевого контактного зоопарку.