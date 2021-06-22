На Донеччині засудили екс-депутата за організацію “референдуму”

У Донецькій області оголосили вирок двом особам, які у 2014 році стали організаторами так званого референдуму. Колишній депутат та жителька Великоновосілківського району організували псевдореферендум щодо зміни території та державного кордону України.

Незаконний захід проходив на території кількох населених пунктів. Екс-депутат роздавав бюлетені членам виборчих комісій та особисто контролював хід так званого голосування.

Крім того, правоохоронці встановили, що жінка як член комісії брала участь у псевдореферендумі щодо визнання самостійності так званої ДНР.

Районний суд визнав підозрюваних винними у посяганні на недоторканність та територіальну цілісність України за ч. 2 ст. 110 Кримінального Кодексу України.

Чоловік та жінка проведуть до п’яти років у в’язниці. Колишньому депутату призначили іспитовий термін на три роки, а громадянці – на два.

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Джерело: Донецька обласна прокуратура