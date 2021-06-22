В Івано-Франківській області сталася стрілянина в сільському кафе (ФОТО)

В Тисменицькому районі на Прикарпатті 36-річний чоловік влаштував стрілянину в сільському кафе.

Інцидент стався в Клубівцях. Поліція з’ясувала, що чоловік напідпитку увірвався в кафе, де спровокував конфлікт з компанією молодших хлопців.

Намагаючись заспокоїти п’яного незнайомця, вони вивели чоловіка на вулицю.

Зловмисник вирішив піти додому, але там він дістав пневматичну рушницю і повернувся в кафе.

Зайшовши всередину, чоловік без зайвих слів вистрілив у 26-річного хлопця. З пораненням його було госпіталізовано, стан постраждалого вдалося стабілізувати.

Приніс рушницю: на Прикарпатті чоловік влаштував стрілянину в кафе, є постраждалий / 2 фотографии

На місце стрілянини прибули правоохоронці і не дали втекти нападнику. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Всі обставини стрілянини на Івано-Франківщині встановлюються, слідство триває.