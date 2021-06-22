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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Дніпрі хлопець хотів стрибнути з моста через нерозділене кохання до друга

хлопець

У Дніпрі 20-річний хлопець намагався скоїти самогубство через нерозділене кохання до свого друга, у якого є дівчина. Спробу суїциду він транслював у прямому ефірі.

Зокрема, накласти на себе руки хлопець намагався на місцевому Амурському мосту.

Він хотів стрибнути із моста через те, що хлопець, у якого він закоханий, наразі проживає зі своєю дівчиною.

Хлопець вважав, що спроба самогубства спровокує друга покинути кохану.

За інформацією місцевого видання, закоханий хлопець винаймав квартиру, у якому живуть четверо друзів: він, закохана в нього подруга, його друг, у якого він закоханий, зі своєю дівчиною.

За словами 20-річного хлопця, він більше не хоче платити за житло для всіх них і краще стрибне з мосту, однак не сьогодні, бо завтра вранці йому потрібно йти на співбесіду з працевлаштування.

Очевидці, які побачили хлопця на мосту, викликали швидку.

Також на місце події приїхала подруга хлопця. Вона забрала його додому, а від допомоги медиків молоді люди відмовилися.

Джерело: Дніпро оперативний

Фото: Depositphotos

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