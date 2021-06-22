В Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах Дніпра залишаються частково підтопленими 14 приватних житлових будинків та 49 дворів із часу інтенсивних дощів у місті 17-18 червня.

У першу чергу, відкачують воду з житлових будинків, лише потім переходять до ліквідації негоди на прибудинкових територіях та вулицях.

До робіт залучено 21 співробітника ДСНС та 21 одиницю техніки.

За добу рятувальникам вдалось відкачати 43 763 куб. м води.

Загалом із 2 червня, коли почалася негода, частково підтопили 109 приватних житлових будинків та 200 дворів. Із них відкачали 648 981 куб. м води.

У Дніпрі після злив не відкачали воду ще з 14 будинків та 49 дворів / 7 фотографий

У Чернівецькій області комісія встановлює наслідки негоди та підраховує збитки, завдані негодою 20 червня.

Там підтопило 80 житлових будинків у восьми населених пунктах та 217 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

Частково пошкоджено близько 30 км дороги місцевого значення та дорожнє покриття 19 мостів у 29 населених пунктах.

За добу там зусиллями 74 рятувальників із залученням 35 одиниць техніки вдалось відкачати 2 560 куб. м води (загалом із початку робіт – 3 720 куб. м води).