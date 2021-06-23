У Туреччині через зіткнення гідроциклів загинув українець

У Туреччині біля курортного міста Кемер у результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець.

За даними турецьких ЗМІ, громадянин України Віталій Галушко взяв на прокат гідроцикл в готелі та вийшов у море.

Водночас інші українці – 28-річний Олександр та 24-річна Юлія Харценко взяли інші водні мотоцикли та поїхали на них кататися.

Близько 12.00 22 червня за київським часом туристи зіткнулися. У результаті аварії туристи впали у воду, їх витягли рятувальники.

Незабаром Галушко доставили у приватну лікарню районного центру. Однак попри зусилля лікарів, мандрівника не вдалося врятувати.

Тіло громадянина України доставили в морг Кемерської державної лікарні. Наразі турецька прокуратура почала розслідування цієї трагедії.

Джерело: Hurriyet