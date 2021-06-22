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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Відома ймовірна причина вибуху і пожежі в будинку в Білогородці

Вибух і пожежа в Білогородці

Рятувальники розглядають дві версії вибуху і пожежі в будинку в Білогородці під Києвом, в результаті якого загинула людина, – газ і невідомий вибуховий пристрій в одній з квартир на третьому поверсі.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів голова управління ДСНС у Київській області Василь Слободяник.

– Причин вибуху може бути кілька: як газ, так і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній з квартир на третьому поверсі, – зазначив він.

За його словами, точну причину встановить слідство, для цього взяті додаткові зразки для експертизи.

Всі постраждалі, а їх було двоє, зокрема й дитина, вже виписані.

Слободяник також повідомив, що спеціальна комісія сьогодні ухвалить рішення про виплату компенсацій постраждалим, але конкретні суми не назвав.

У будинок нікого не пускають – поки не пройде перевірка щодо безпечності. Минулу ніч люди провели у сусідів або родичів.

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Вибух з подальшим загорянням у Білогородці стався 21 червня в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок пожежі загинула одна людина, двоє людей, зокрема дитина 2008 року народження, були госпіталізовані. Ще шість людей після огляду медиками від госпіталізації відмовилися.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людини і наказав встановити причини вибуху.

Джерело: Україна 24

Фото: ДСНС

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