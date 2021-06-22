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Дмитро Кудрявцев |

Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему

Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему

Укрзалізниця витратила більше 200 млн грн на закупівлю несертифікованих матеріалів для ремонту інтер’єрів пасажирських вагонів, які не відповідають вимогам безпеки.

Відповідну махінацію виявили оперативники Служби безпеки України.

Договір про постачання був підписаний ще в 2016 році, але замість якісної продукції держпідприємство отримало товари, зроблені з легкозаймистих матеріалів.

Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему
Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему
Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему
Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему
Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему
Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему
Закупили небезпечні матеріали на 200 млн: в УЗ викрили корупційну схему / 3 фотографии

По місцях роботи і проживання учасників схеми були проведені обшуки, в ході яких виявлено технічна і фінансово-господарська документація.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу, а також оголошенні їм про підозру в шахрайстві.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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