На Сумщині прикордонник вимагав €10 тис. за перетин кордону з РФ

У Сумській області викрили прикордонника, який вимагав у громадянина неправомірну вигоду за перетин кордону. Щоб потрапити на територію Російської Федерації, українцю потрібно було заплатити хабар посереднику у розмірі €10 тис. (понад 320 тис. грн)

Співробітника Державної прикордонної служби застали під час отримання коштів. Правоохоронці затримали його та посередника.

Наразі підозрюваним загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років за ч. 3 ст. 368 КК України.

Протиправну діяльність припинили прокурори у співпраці зі слідчими та оперативними співробітниками територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Полтаві. Затриманню зловмисників також сприяв Сумський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПС України.

Читайте: