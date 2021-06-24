В Івано-Франківську 24-річний водій, який перебував під дією наркотичних препаратів на пішохідному переході збив п’ятирічного хлопчика.

Жінка із двома дітьми переходила проїжджу частину по пішохідному переходу, старший хлопчик забіг на декілька кроків вперед і у цей момент його збила автівка на шаленій швидкості

Водій не став тікати з місця подій, але зачинився у машині.

Інспекторам патрульної поліції він пояснив, що навіть не побачив пішоходів.

– Він пояснював , що не побачив дитину, оскільки був затор з правої сторони і дитина виходила з тої сторони і там не було просто видно, – розповідає інспектор патрульної поліції Андрій Білецький.

Хлопчик на щастя вижив, але його шпиталізували до лікарні зі струсом головного мозку, забоями м’яких тканин голови та спини.

Натомість правоохоронців насторожила поведінка правопорушника, інспектор розповів, що у нього тряслись руки, очі були червоними, а зіниці не реагували на світло.

24-річного чоловіка повезли на експертизу в наркодиспансер там медики таки підтвердили, що винуватець перебував під дією наркотичних препаратів.