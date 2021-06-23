Обвал в Лебедівці: рятувальники припинили пошуки жертв на пляжі (ФОТО)

Рятувальники не знайшли постраждалих людей на пляжі, де напередодні стався обвал в Лебедівці.

Місце зсуву на пляжі поблизу бази відпочинку Перлина ретельно оглянули кінологи.

За результатами пошуків подальші роботи на місці обвалу було припинено.

Курортне село Лебедівка розташоване в Білгород-Дністровського районі Одеської області.

Обвал пляжу в Лебедівці: рятувальники припинили пошуки відпочивальників / 4 фотографии

Обвал в Лебедівці: що сталося

Про те, що в Лебедівці стався обвал пляжу, стало відомо вдень 22 червня.

Як повідомили рятувальники, що прибули на місце інциденту, обвал стався на території 150 кв. м, висотою 15 м.

Випадкові свідки стверджували, що незадовго до обвалу на тій ділянці пляжу бачили дівчину, дехто говорив, що могло завалити подружжя з маленькою дитиною.

Пошуки тривали весь вечір і всю ніч: до роботи було залучено сім одиниць техніки, 63 людини, з яких 30 осіб – рятувальники.