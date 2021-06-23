По черзі ґвалтували пенсіонерку: під Запоріжжям двом хлопцям оголосили вирок

У Запорізькій області оголосили вирок двом хлопцям за групове зґвалтування 69-річної жінки. Так, троє затриманих під дією наркотиків проникли до пенсіонерки у будинок та вчинили сексуальне насильство. Одному із хлопців лише 14 років.

За даними слідчих, у січні 2020 року близько 02.00 троє хлопців у віці від 14 до 19 років, перебуваючи під наркотиками, потрапили до будинку літньої жінки.

Двоє старших молодиків, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи ножем, по черзі ґвалтували пенсіонерку.

Потім один із них, пригрозив 14-річному товаришу і також змусив його зґвалтувати жінку.

Внаслідок інциденту двох мешканців міста Кам’янка-Дніпровська Василівського району, один з яких неповнолітній, визнали винними у зґвалтуванні.

Окрім того, останнього – ще й у схилянні друга до вживання наркотиків та примушуванні до сексуального насильства.

Тепер обох обвинувачених можуть посадити за ґрати на дев’ять років.

Джерело: Запорізька облпрокуратура