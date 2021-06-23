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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Сховав у яму та присипав камінням: у Києві чоловік вбив товариша

Сховав у яму та присипав камінням: у Києві чоловік вбив товариша

У Києві під час сварки чоловік вбив свого знайомого, а його тіло сховав у яму поряд з будівельним майданчиком та присипав камінням.

До поліції надійшло повідомлення від киянина. На вулиці Садовій місцевий мешканець виявив тіло невідомого чоловіка.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, виявили тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті. Голова слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко розповів, що напередодні між знайомими виникла сварка.

Під час неї один з чоловіків ножем декілька разів вдарив товариша у груди – той помер одразу на місці події.

Після вбивства правопорушник кинув тіло чоловіка в яму поряд з будівельним майданчиком та закидав його камінням, щоб приховати свій злочин.

Зловмисником виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Правоохоронці затримали його, а ніж вилучили та направили на експертизу.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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