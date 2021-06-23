У Києві правоохоронці затримали працівника одного з телеканалів, який протягом місяця таємно виносив майно організації. Чоловік переховував його у своїй квартирі.

До поліції надійшла заява від представника телерадіокомпанії про зникнення власності підприємства. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження приміщень та опитали працівників телеканалу.

Поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетний комірник організації. Чоловіка викрили, після того як він намагався вчергове викрасти мультимедійну техніку.

Таким чином правопорушник виніс власність підприємства на понад 200 тис. грн. Під час обшуку квартири та автомобіля чоловіка поліцейські виявили викрадене обладнання для проведення телезйомок та невідомі речовини, попередньо схожі на наркотичні засоби.

За даними поліції, прозорі пакетики з ймовірним амфетаміном, які виявили у рюкзаку чоловіка, вилучили та направили на експертизу. Киянин 1991 року народження раніше не був судимим, його затримали.

У Києві працівник телеканалу вкрав майно підприємства на чверть мільйона гривень / 6 фотографий

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Йому загрожує обмеження волі до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.

Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання до суду для обрання запобіжного заходу підозрюваному. Розслідування триває.