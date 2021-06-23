Увіткнув ножа в груди і пішов пити: киянина засудили за вбивство рідного сина

В Києві до дев’яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який зарізав свого сина і залишив його помирати у власній квартирі.

Жахливий інцидент стався навесні минулого року. В квартирі на Оболонському проспекті між батьком і сином виник конфлікт.

Коли аргументи закінчилися, 61-річний батько схопив кухонного ножа і завдав сину смертельний удар ножем в серце.

Після цього 41-річний чоловік залишився на підлозі помирати, а горе-батько тим часом, залишивши квартиру відчиненою, пішов до знайомого вживати алкогольні напої.

Пізніше саме там вбивцю і затримали столичні правоохоронці.

Після завершення розслідування суд взяв до уваги усі наявні докази та визнав 61-річного чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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