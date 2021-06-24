Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Лежав у крові на цвинтарі: у Києві врятували від самогубства юнака

Патрульні Києва врятували від самогубства юнака

У Києві патрульні Євгеній Даценко та Віктор Дейнеко врятували від самогубства 17-річного хлопця.

Повідомлення про те, що неповнолітній хоче вкоротити собі віку, надійшло від його батька. За словами чоловіка, син попрощався в повідомленні з дівчиною.

Правоохоронці, отримавши фото хлопця, вирушили на пошуки неподалік місця його навчання.

Згодом у них з’явилася інформація про те, що юнак може бути на цвинтарі.

Коли патрульні знайшли хлопця, він вже лежав ледь притомний у чагарниках. Одна рука була порізана, в іншій був ніж.

Щоб зупинити кровотечу, правоохоронці наклали на руку джгут.

Потім каретою швидкої киянина доставили до медичного закладу.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка