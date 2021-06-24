У Києві патрульні Євгеній Даценко та Віктор Дейнеко врятували від самогубства 17-річного хлопця.

Повідомлення про те, що неповнолітній хоче вкоротити собі віку, надійшло від його батька. За словами чоловіка, син попрощався в повідомленні з дівчиною.

Правоохоронці, отримавши фото хлопця, вирушили на пошуки неподалік місця його навчання.

Згодом у них з’явилася інформація про те, що юнак може бути на цвинтарі.

Коли патрульні знайшли хлопця, він вже лежав ледь притомний у чагарниках. Одна рука була порізана, в іншій був ніж.

Щоб зупинити кровотечу, правоохоронці наклали на руку джгут.

Потім каретою швидкої киянина доставили до медичного закладу.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва