В Рівному встановили особу жінки, яка загинула під колесами потяга 21 червня.

Нею виявилася 51-річна жінка. Пошуки її рідних ускладнило те, що при собі загибла не мала ані документів, ані мобільного телефону.

Вже 24 червня до поліції через зникнення матері звернувся 29-річний чоловік. Він пояснив, що перебував у відрядженні, а коли повернувся, матері вдома не було.

Під час процедури впізнання чоловік підтвердив, що це вона. Він також додав, що матір на тлі психічних розладів раніше проходила лікування у спецзакладі.

Кримінальне провадження за фактом загибелі 51-річної жінки здійснюється за ч.3 ст. 276 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Водночас встановлено, що загибла самовільно вийшла на колії попри заборонений сигнал семафора, що означав наближення поїзда.

Досудове розслідування у справі триває.