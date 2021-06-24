У Харкові затримали 37-річного чоловіка за підозрою в нападі на 10-річну дівчинку, яка гуляла з подружками у своєму дворі.
Інцидент стався вранці 24 червня в Індустріальному районі міста.
Діти гралися неподалік дому, аж раптом до них підійшов незнайомий чоловік та почав душити дівчинку.
Перелякавшись, вона все ж встигла вирватися з рук кривдника. Коли дівчинка прибігла додому, матір помітила на її шиї синці та почервоніння.
У поліції зазначили, що зловмисник не намагався втекти чи сховатися, тому його оперативно затримали і доставили до відділку.
Там 37-річний чоловік запевнив, що просто переплутав постраждалу дівчинку із своєю сестрою.
Чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, наразі не повідомляється.
Найближчим часом правоохоронці нададуть правову оцінку інциденту.