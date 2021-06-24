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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Переплутав із сестрою: в Харкові чоловік намагався задушити 10-річну дівчинку

Переплутав із сестрою: в Харкові чоловік намагався задушити 10-річну дівчинку

У Харкові затримали 37-річного чоловіка за підозрою в нападі на 10-річну дівчинку, яка гуляла з подружками у своєму дворі.

Інцидент стався вранці 24 червня в Індустріальному районі міста.

Діти гралися неподалік дому, аж раптом до них підійшов незнайомий чоловік та почав душити дівчинку.

Перелякавшись, вона все ж встигла вирватися з рук кривдника. Коли дівчинка прибігла додому, матір помітила на її шиї синці та почервоніння.

У поліції зазначили, що зловмисник не намагався втекти чи сховатися, тому його оперативно затримали і доставили до відділку.

Там 37-річний чоловік запевнив, що просто переплутав постраждалу дівчинку із своєю сестрою.

Чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, наразі не повідомляється.

Найближчим часом правоохоронці нададуть правову оцінку інциденту.

Джерело: Нацполіція

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