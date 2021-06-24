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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Пошуки тривали чотири доби: на Київському водосховищі знайшли тіло чоловіка

Потонули батько з дітьми

24 червня в акваторії Київського водосховища місцеві жителі знайшли тіло чоловіка. Пошуки тривали чотири доби.

Тіло загиблого знайшли близько 14.30 поблизу села Лебедівка Вишгородського району.

Напередодні 20 червня під час відпочинку на водосховищі потонули батько з двома доньками.

Одну дівчинку одразу витягли тутешні, однак вона померла дорогою до лікарні. Тіло іншої дівчинки знайшли через дві доби на відстані більше 10 км від місця зникнення.

Натомість пошуки чоловіка продовжувалися до сьогоднішнього дня.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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