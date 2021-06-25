Сокирою в голову: на Київщині чоловік напав на брата через спадок

У селі Андріївка Київської області чоловік ледь не вбив брата через спадок – батьківський будинок. Старший брат Максим напав молодшого, 35-річного Богдана, з сокирою.

Постраждалого знайшли у калюжі власної крові. Швидка забрала його до реанімації, на щастя, медикам вдалося його врятувати.

– Ударів було чотири: один припав на область спини, два в голову та один у шию, – розповідають у Білоцерківському відділі поліції.

Виявилося, що 35-річний Богдан приїхав з Білої Церкви додому погостювати. У будинку проживав його батько та брат Максим. Після вечері старший брат пішов спати, а батько обговорював з Богданом долю будинку. Голова сімейства хотів довірити оселю молодшому сину, адже старший часто пиячив.

Вочевидь, Максим почув цю розмову, і коли Богдан вийшов на вулицю покурити, взяв в руки сокиру та напав на родича. Після цього він самостійно зателефонував у поліцію та повідомив, що нібито на постраждалого напав їхній батько.

Односельці розповідають, що Богдан, який наразі перебуває в лікарні, часто знущався зі старшого брата. Приблизно 15 років тому він теж напав на Максима з сокирою.

– У Максима на голові шрам… швів, мабуть, з 15 накладено. Максим простив, бо мама попросила, на колінах стояла, Максимка прости Богданчикові …, – розповідає місцева жителька Людмила.

Поки слідство у справі триває, Максима триматимуть у СІЗО. За те, що хотів обезголовити брата, йому світить до 15 років позбавлення волі.