У Києві на Хрещатику чоловік випав з вікна і загинув (ФОТО)

В центрі Києва 24 червня з вікна випав чоловік. Внаслідок отриманих травм смерть настала миттєво.

Жахливий інцидент стався на вулиці Хрещатик, 7/11. Чоловік випав з вікна прямо на тротуар, обабіч якого ходили люди.

На місці події працюють правоохоронці. Серед можливих версій загибелі чоловіка – нещасний випадок, самогубство та вбивство.

За непідтвердженою інформацією, на вигляд загиблому 25-30 років. Він випав з вікна 7-го поверху.

Випав з вікна: у Києві на Хрещатику загинув чоловік / 5 фотографий

Що робив чоловік у цій будівлі (за даними ЗМІ, будинок облаштований під бізнес-центр і не є житловим), буде встановлювати слідство.

Натомість точну причину його смерті встановить судмедекспертиза.

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Фото: dtp.kiev.ua