У Києві на Хрещатику чоловік випав з вікна і загинув (ФОТО)

В центрі Києва 24 червня з вікна випав чоловік. Внаслідок отриманих травм смерть настала миттєво.
Жахливий інцидент стався на вулиці Хрещатик, 7/11. Чоловік випав з вікна прямо на тротуар, обабіч якого ходили люди.
На місці події працюють правоохоронці. Серед можливих версій загибелі чоловіка – нещасний випадок, самогубство та вбивство.
За непідтвердженою інформацією, на вигляд загиблому 25-30 років. Він випав з вікна 7-го поверху.
Випав з вікна: у Києві на Хрещатику загинув чоловік / 5 фотографий
Що робив чоловік у цій будівлі (за даними ЗМІ, будинок облаштований під бізнес-центр і не є житловим), буде встановлювати слідство.
Натомість точну причину його смерті встановить судмедекспертиза.
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Фото: dtp.kiev.ua