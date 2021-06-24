У Києві на вулиці Уманській чоловік разом із товаришем викрали автомобіль, а 24-річного власника машини заштовхали у гараж.

Правопорушники поїхали на транспорті за межі міста, проте протягом 20 хвилин викрадачів затримали поліцейські.

Напередодні власник авто виклав в інтернеті оголошення про продаж свого транспортного засобу. Потерпілий розповів правоохоронцям, що через деякий час йому зателефонував незнайомець, який домовився із ним про зустріч для огляду машини.

Вже під час перевірки авто псевдопокупці заштовхали чоловіка у гараж, після чого сіли в заведений транспортний засіб та поїхали.

Протягом 20 хвилин поліцейські помітили розшукуване авто, в салоні якого перебували двоє молодиків, за межами столиці на Житомирській трасі.

Правоохоронці затримали 19-річного мешканця Київської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Його товариш – 16-річний киянин, наразі він проходить у справі як свідок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає ув’язнення до п’яти років. Досудове розслідування триває.