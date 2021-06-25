У німецькому місті Вюрцбург 25 червня неадекватний чоловік з ножем скоїв напад на перехожих.

Внаслідок різанини постраждало дев’ятеро осіб, троє з яких загинули до приїзду швидкої.

Правоохоронці швидко прибули на місце події і затримали чоловіка, вистріливши йому в ногу.

– Ми затримали підозрюваного. В даний час немає ніяких вказівок на другого злочинця. Немає ніякої небезпеки для населення, – йдеться в повідомленні поліції округу нижньої Франконії.

На кадрах відео помітно, що босий неадекватний чоловік у світлому одязі підбігав до випадкових перехожих і на відстані 1-2 метри кидав у них ножем.

Люди були вимушені захищатися усім, що було під рукою: парасольками, пластиковими пляшками і камінням.

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