Національна поліція заарештувала одного з учасників злочинного угруповання із Запоріжжя, який займався виготовленням, зберіганням та продажем наркотиків та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

За даними правоохоронців, збутом заборонених речовин по всій Україні займалися мешканці Запорізької та Полтавської областей.

Продаж здійснювався через пошту. Щоб замести сліди, злочинці міняли номери телефонів та персональні дані відправників.

Одного з учасників угруповання, 36-річного чоловіка, було затримано 23 червня. На руках у нього був кілограм готового до продажу метадону, вартість якого оцінили в 1,3 млн гривень. Крім іншого, в ході обшуків у нього виявили револьвер та патрони, чотири мобільних терміналів, банківські картки, сім-картки, планшет та чернетки з іменами потенційних клієнтів.

Львівське обласне управління поліції продовжує розслідування та встановлює повне коло учасників угруповання.

Підозрюваному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Метадону на мільйон гривень: на Львівщині затримали члена наркоугруповання / 3 фотографии

Наркоторговка на пенсії

Раніше в Лубнах розкрили 73-річну наркоторговку, яка роками збувала заборонені речовини у власному під’їзді.

Сусіди пенсіонерки неодноразово із нею сварилися через нелегальний бізнес та амагалися ганяти її клієнтів з двору.

Жінці та її партнерці загрожує в’язниця.