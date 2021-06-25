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Дмитро Кудрявцев |

Налагоджував канал поставок електроніки: СБУ затримала агента російських спецслужб

СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента російських спецслужб, який намагався вивезти з країни електронні вироби для військово-промислового комплексу РФ.

Мешканця міста Рівне завербували, коли той відвідував Росію. Куратори сказали йому знайти та купити електронні вироби для виготовлення зброї та військової техніки, такої як ракетні носії.

Після виконання першої частини завдання він мав відправити придбану апаратуру до РФ, налагодивши постійний канал поставок.

Готовий до збуту товар було виявлено під час обшуків під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

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Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Джерело: СБУ

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