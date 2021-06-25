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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Києві врятували пасажира, який впав на колії метро. Він у важкому стані

метро київ

У Києві витягли з-під вагону та госпіталізували людину, яка у метрополітені впала на колії. Інцидент стався на станції метро Майдан Незалежності.

Як інформують правоохоронці, на місці працювали слідчо-оперативна група, рятувальники, а також лікарі.

Приїхавши на місце, поліцейські разом із рятувальниками допомогли чоловіку та витягнули його з-під вагона метро.

на колії на станції метро майдані незалежності впала людина

За даними поліцейських, у постраждалого травми різного ступеню тяжкості.

Надзвичайну подію зареєстрували в управлінні поліції столичного метрополітену.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини інциденту.

25 червня близько 9.00 ранку прес-служба Київського метрополітену повідомила про те, що у метро призупинено рух поїздів на синій гілці.

Після інциденту організували тимчасово рух поїздів на ділянках Теремки-Олімпійська та Контрактова площа-Героїв Дніпра.

Станом на 11.40 ранку рух поїздів станцій метро Києва відновлено.

Фото: Київський метрополітен

Джерело: Нацполіція

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