У Києві витягли з-під вагону та госпіталізували людину, яка у метрополітені впала на колії. Інцидент стався на станції метро Майдан Незалежності.
Як інформують правоохоронці, на місці працювали слідчо-оперативна група, рятувальники, а також лікарі.
Приїхавши на місце, поліцейські разом із рятувальниками допомогли чоловіку та витягнули його з-під вагона метро.
За даними поліцейських, у постраждалого травми різного ступеню тяжкості.
Надзвичайну подію зареєстрували в управлінні поліції столичного метрополітену.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини інциденту.
25 червня близько 9.00 ранку прес-служба Київського метрополітену повідомила про те, що у метро призупинено рух поїздів на синій гілці.
Після інциденту організували тимчасово рух поїздів на ділянках Теремки-Олімпійська та Контрактова площа-Героїв Дніпра.
Станом на 11.40 ранку рух поїздів станцій метро Києва відновлено.
Фото: Київський метрополітен