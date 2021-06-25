У Польщі ураган зніс сотні дахів та залишив тисячі людей без світла

У Польщі стався сильний шторм – через стихію троє людей постраждало. Згідно з останніми повідомленнями, ураган зірвав понад 150 дахів та пошкодив ще 860. Серед них 142 дахів розташовувалися на житлових будинках.
Через негоду затопило 694 будівлі, також пошкоджені 1 240 вітрозахисних екранів. З наслідками стихії боролися близько 15 тис. рятувальників, які відкачували воду із затоплених об’єктів та встановлювали вітрозахисні смуги.
Gliwice pic.twitter.com/DqnJOcXL0S
— Kasjan Karpiński (@kasjan_k) June 24, 2021
Також величезної шкоди завдав вихор у районі міста Новий Сонч. За словами місцевих жителів, над регіоном бушувала божевільна стихія – все буквально літало у повітрі.
Згідно з даними місцевого уряду, жителі постраждалих міст можуть розраховувати на перші виплати у розмірі 6 тис. злотих (близько 43 362 грн).
Жителі майже всього воєводства відчули на собі вплив сильних штормів, які в багатьох місцях супроводжувалися зливами. Безліч будинків та дороги затопив дощ.
Zalane piwnice i samochody, powalone drzewa… Pracowita noc straży pożarnej [FOTO] | https://t.co/p6tmHvSWeq#Gliwice pic.twitter.com/RtoJKhC6YN
— Silesia24PL (@Silesia24PL) June 25, 2021
У місті Глівіце затоплені вхід у місцеву лікарню, підвал школи та будівля дорожньо-патрульної служби. Пожежні служби у всьому регіоні провели 23 операції із прибирання повалених дерев на дорогах.
Zabrze zalane pic.twitter.com/abxUHdOpWN
— Rafał Wiktor (@WiktorGliwice) June 24, 2021
Місцеві синоптики прогнозують, що на заході Польщі можуть продовжитися дощі. Також у другій половині дня повернуться бурі – переважно на південь країни.
Джерело: Rmf24