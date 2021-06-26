Біля Пішохідного моста в Києві рятувальники виявили труп чоловіка

У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка, що потонув.

Повідомлення надійшло до столичного управління ДСНС близько 9 ранку 26 червня, додали в прес-службі.

Труп було виявлено неподалік Пішохідного моста, куди негайно направили водолазний підрозділ аварійно-рятувального загону спецпризначення на катері UMS-600.

Тіло знаходилося приблизно в 100 м від берега і за допомогою спецспорядження його було доставлено на берег.

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Після цього потопельника передали слідчо-оперативній групі поліції, яка повинна буде з’ясувати причини і обставини загибелі чоловіка.