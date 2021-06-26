Дитина в реанімації: на Львівщині змія вкусила 15-річну дівчинку

У селі Верхнячка Стрийського району змія вкусила 15-річну дівчинку в праву стопу.

Дитину було госпіталізовано в Сколівському районі лікарню і зараз перебуває в реанімації, повідомили в прес-службі головного управління ДСНС по Львівській області.

Інцидент стався напередодні – в п’ятницю, 25 червня, близько 15.30. Зараз рятувальники встановлюють всі обставини події.

У ДСНС нагадали, що вберегтися від укусу змії можна якщо дотримуватися простих правил. Зокрема, потрібно бути уважним у місцях, де можна зустріти плазунів. При походах до лісу рекомендується надягати високу, щільну взуття, яку змія не зможе прокусити.

Якщо зустрічі зі змією уникнути не вдалося – не варто піддаватися паніці, наближатися до неї і робити різкі рухи.

Рятувальники рекомендують спокійно відійти від плазуна, оскільки у них поганий зір і слух, проте вони своїм тілом вловлюють будь-які коливання землі на відстані 10-15 метрів.