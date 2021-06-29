Будівлю евакуйовано: розгляд справи Шеремета перервали через повідомлення про бомбу

Удень, 29 червня, Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву через повідомлення про мінування будівлі.

У цей час відбувалося засідання, під час якого розглядалася справа про вбивство українського журналіста Павла Шеремета.

За словами судді Оксани Голуб, у зв’язку із повідомленням про бомбу в будівлі було здійснено евакуацію. Для проведення слідчих дій оголосили перерву як мінімум на годину.

На місце події викликали поліцію та саперів. Ведеться перевірка.

Справа Шеремета

Минулого тижня двох фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета залишили під домашнім арештом.

Суд відхилив прохання адвокатів змінити запобіжний захід волонтеру Юлію Кузьменку та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Окрім них підозрюваною у справі про вбивство журналіста проходить військова медсестра Яна Дугарь.